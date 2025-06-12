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        Haberler Gündem Güncel "1030 çalışanla yollarımızı ayıracağız" | Son dakika haberleri

        "1030 çalışanla yollarımızı ayıracağız"

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün bin 30 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü yerine getirmiş bulunuyoruz. Eğer Belediye İş Sendikası, ısrarla bu anlayışsız noktada olurlarsa bundan sonra işten çıkartılacak arkadaşların sorumlusu direkt sendikadır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 12:57 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:57
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        "1030 çalışanla yollarımızı ayıracağız"
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        İzmir'de geçtiğimiz günlerde belediye işçileri 7 gün süren bir grevin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile anlaştığını duyurmuştu. DİSK arasında sağlanan anlaşma sonrası kentte belediye işçilerinin grevi sona ermişti.

        Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk altı ay için zam teklifini yüzde 29,16'dan yüzde 30'a, ikinci altı ay için de yüzde 10'dan yüzde 19'a yükseltmişti.

        Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü yerine getirmiş bulunuyoruz. Eğer Belediye İş Sendikası, ısrarla bu anlayışsız noktada olurlarsa bundan sonra işten çıkartılacak arkadaşların sorumlusu direkt sendikadır.

        Şu an Belediye İş Sendikası'nda çalışan arkadaşlarımız açısından en düşük maaşlar şu anda 80 bin lira civarında, eylül ayından itibaren 130 bin lira kişi başına maaş alacaklar ve iş veren maliyeti şu an çalışan başına 140-143 bin lira civarında, zamdan sonra 185.500 lira civarında bir rakama gelecek, bunu kurum olarak kaldırabilmemiz mümkün değil."

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