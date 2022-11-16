11. Uluslararası Klarnet Festivali devam ediyor 0:00 / 0:00

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Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın sanat direktörlüğünü üstlendiği, Toplum İçin Sanat Derneği tarafından düzenlenen, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği 11. Uluslararası Klarnet Festivali sürüyor.

Dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde Serkan Çağrı ve Vassilis Saleas, bir araya geldi. Klarnet virtüözlerinden Serkan Çağrı'nın Yunan dostu klarnet sanatçısı Vassilis Saleas ile yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluştuğu konserde Türk ve Yunan kültürünün eserleri seslendirildi.

Serkan Çağrı ile Vassilis Saleas

"MÜZİĞİ HER ZAMAN DOSTLUK VE SEVGİ PAYDASINDA BULUŞTURARAK YAPTIK"

Konserinde Vassilis Saleas ile yıllardır süregelen ağabey-kardeş ilişkisine değinen Serkan Çağrı, "Müziği her zaman dostluk ve sevgi paydasında buluşarak yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Aynı zamanda müzik emekçilerine karşı yapılan saldırıları eleştiren Serkan Çağrı, "Müzik emekçilerinin ölüm ve darp vakalarına isyan etmemiz gerekiyor. Biz küçük yaştan beri müzik emekçileriyiz. İstek parça çalınmadı diye hakaretlere biz de maruz kaldık ama artık iş çığırından çıktı. Ölüm ve yaralamalar duyuyoruz. O müzisyenler yalnız değil, bunu göstermek için alkış yollayalım onlara" ifadelerini kullandı.

Konserlerinin sonunda sevenlerinin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkan ikili, performanslarının ardından dakikalarca alkışlandı.