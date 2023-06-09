Kaleiçi'nde ayakta olan evlerin çoğunun 19'uncu yüzyıl sonuna ait olduğunu da belirten Beksaç, "Şu anda ayakta bulunan evlerin çoğu 19'uncu yüzyıl sonuna ait. Daha erken evlerin önemli bir bölümü yok oldu. Yani aslında 19'uncu yüzyıl başına giden birkaç ev vardı ama onlar da yok oldu ve Edirne'deki yanlış imar planları, yanlı yapılaşma nedeniyle çok güzel ve kaliteli binalar yok olup gitti. Gördüğümüz örnekler, o muhteşem mimari örneklerin çok az kısmıdır. Çok büyük bir tahribat oldu, evlerin 3'te 2'den fazlası yok oldu, gitti diyebiliriz. Özellikle 20'nci yüzyılın başlarından itibaren baktığımız takdirde bu 3'te 2'den de fazlayı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.