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        Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı, 12 bin 20 dekar tarım arazisini suyla buluşturdu

        Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı'nda çalışmalar tamamlandı. Baraj sayesinde depolanan 8.3 milyon metreküp su, bölgedeki 12 bin 20 dekar tarım arazisini suyla buluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:24
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        12 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturdu
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        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi.

        Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı kaydedilen açıklamada, DSİ'nin bu kapsamda Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğu ifade edildi.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ'nin Türkiye'nin kalkınmasının öncü kurumlarından biri olan marka olduğuna dikkati çekti.

        Akif Balta, "Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınma mümkün değildir. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.

        Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı'nda çalışmaların tamamlanarak susuz topraklara bereket geldiğini ifade eden Balta, "Temelden yüksekliği 65 metre ve su depolama kapasitesi 8.3 milyon metreküp olan Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı'nda depolanan su ile 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanıyor" dedi.

        Barajın Eskişehirli çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Balta, "Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #eskişehir tepebaşı gündüzler barajı
        #tarım
        #sulama
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