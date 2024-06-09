12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet

BARIŞ HEYETİYLE GÖRÜŞMEYE GİTMİŞ

Gülseven Diken'in arazilerle ilgilenmek için yaşadığı Balıkesir'den Diyarbakır'a döndüğü, tarafların husumete son vermesinin yollarını aradığı, öldürüldüğü yıl 16 Kasım'da da avukat olan kız kardeşi Zeliha Diken ile barış heyetiyle görüşmek için Batıkarakoç Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Diken'in, olaydan jandarma komutanının araya girmesiyle paylaştıkları arazinin kendilerine düşen kısmını kardeşi Ömer Ziya Diken'in sürdüğünü görmesi üzerine jandarmaya haber verdiği, bir süre sonra da tarlada pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulunduğu ortaya çıktı.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Ömer Ziya Diken'i yakalamak için çalışma başlattı. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, şüphelinin kırsal mahallenin karşısındaki küme evlerde olduğu bilgisine ulaştı. Ömer Ziya Diken, 7 yıl sonra yapılan operasyonla yakalandı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde Ömer Ziya Diken'in 2 kez 'kasten öldürme, silahla tehdit ve birden fazla kişi ile tehdit' suçundan da arandığı ortaya çıktı. Ömer Ziya Diken'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.