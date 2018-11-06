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12 milyon dolar ve yoğurdu üfleyerek yemek

ABD'nin PKK'lı teröristler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına 12 milyon dolar ödül koymasını değerlendiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Acaba bu kararla birlikte PKK’nın Suriye’deki kolu olan YPG konusunda da bir strateji değişikliği olacak mı?" diye sordu. İşte Nagehan Alçı'nın yazısı

06.11.2018 - 22:41 | Güncelleme:

ABD, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için toplam 12 milyon dolarlık ödül koydu. Peki ama bu ne anlama geliyor? ABD nihayet PKK tehdidinin farkına mı vardı? Yoksa bir numara mı çeviriyor? Washington’un, Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’ın Türkiye ziyaretinde duyurduğu bu karara nasıl yaklaşmalıyız?

Öncelikle Ankara’da son derece temkinli ve itidalli bir havanın olduğunu söyleyeyim. Konuştuğum herkes "Elbette olumlu bir adım gibi görünüyor ama bekleyip, gelişmeleri görmekte fayda var" diyorlar.

Son dönemde azalan gerilim, bakanlarla ilgili kabul edilemez yaptırım kararlarının kaldırılması, Başkan Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’la son birkaç gün içinde 2 kez telefonlaşmış olması ve önümüzdeki hafta Paris’te gerçekleşecek buluşma ABD’nin Türkiye ile yeniden yakınlaşma çabasında olduğunu gösteriyor. PKK elebaşlarının başına konan ödül bunun devamı niteliğinde bir jest olarak yorumlanabilir. Bu kararda Türkiye’nin ciddi bir diplomatik başarısı olduğu kesin.

Ancak karşımızda ABD gibi türlü ipte cambaz oynatan ve birçok karşıt unsuru birlikte ve kendi çıkarı için kullanan bir devlet aygıtı olduğunu unutmamak gerek.

Acaba bu kararla birlikte PKK’nın Suriye’deki kolu olan YPG konusunda da bir strateji değişikliği olacak mı? Sahadaki PKK unsurları ABD askerleri ile devriye gezmeye devam edecek mi? O unsurları ABD ne için tutuyor ve Başkan Erdoğan’ın art arda Fırat’ın doğusu ile ilgili yaptığı çağrıların bu adımla bir ilgisi var mı? Acaba Türkiye’yi yumuşatmak mı hedefleniyor?

Türkiye, bir NATO müttefiki olarak ABD ile ilişkileri önemsiyor ve gerilimin düşmesi için de son derece doğru adımlar attı ancak YPG kırmızı çizgi. Dolayısıyla Washington bir yumuşama bekliyorsa yanlış strateji yapıyor demektir.

Rewards for Justice (Adalet için Ödül) Programı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 1984’te başlattığı ve şimdiye kadar 80’den fazla kişi için 125 milyon dolardan fazla ödediği bir program. Listeye bakarsanız birçok arananın El Kaide ya da Taliban bağlantılı olduğunu görürsünüz.

 

ABD, PKK’yı 1997’de terör örgütü olarak tanımıştı. 21 yıl hiçbir yöneticisi ile ilgili ödülle arama çıkarmayan aynı devletin şimdi bu kararı almasında elbette konjonktürün etkisi büyük.

Bir yandan Türkiye’ye yakınlaşma, diğer yandan YPG konusunda elini rahatlatma beklentisi ve aynı zamanda YPG’ye ve diğer tüm birlikte çalıştığı unsurlara "Her an seni terk edebilirim" mesajı… Bu üçü de mevcut gelişmede rol oynuyor olabilir. O nedenle 12 milyon dolarlık ödülü olumlu bulmakla birlikte yoğurdu üfleyerek yemekte fayda var diyorum…

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