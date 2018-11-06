ABD'nin başına toplam 12 milyon dolar ödül koyduğu PKK'lı teröristler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan, İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

31 Ağustos 2015'te yürürlüğe giren yönetmelikle 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini, kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esasları düzenlendi. Bu kapsamda oluşturulan listelerin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için 4 milyon TL'ye kadar ödül belirlendi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarında kırmızı listede aranan 137 teröristten 13'ü etkisiz hale getirildi. Listedeki teröristlerin önemli bir kısmı ise yurtdışında bulunuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE LİDERLERİ

ABD'nin de başına ödül koyduğu 3 terörist, ilk kanlı saldırısını 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştiren terör örgütü PKK'nın hapisteki elebaşı Abdullah Öcalan'dan sonraki sözde liderleri. Bu üç isim terör örgütünün faili olduğu saldırılara ilişkin davaların da baş sanıkları. Ankara'da 17 Şubat 2016'da 29 kişinin öldüğü Merasim Sokak, 13 Mart 2016'da 36 kişinin öldüğü Güvenpark saldırıları bunlardan sadece ikisi. Bu saldırıların ardından ayrı ayrı kırmızı bülten de çıkarılmıştı. Türkiye, terörle mücadelede çoğu kez yalnız kalırken ABD'nin para ödülü kararı dikkat çekti.

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