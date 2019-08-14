Enis Yıldırım'ın haberine göre Ekim 2018'de Trabzon'a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'nda incelemelerde bulunarak 15 Ağustos 2019'da ayin yapacaklarını açıklamıştı.

Restorasyon çalışmalarının ardından 4 yıl sonra ziyarete açılan Sümela’da sadece merdivenlerden terasa kadar olan bölümde ziyaretçi kabul edilirken, geri kalan fresklerin olduğu bölüm tamamen kapalı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle Sümela Manastırı'nda ayin gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi.

Ortodoks Hrisyanlar Sümela Manastırı'nda en son 15 Ağustos 2015 tarihinde ayin yapmışlardı. Bu arada yetkililer ayin başvurusunun olmadığını söylediler.