Ferdi Durdu'nun haberine göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilerin elinden alınan zırhlı personel taşıyıcıları kullanarak güvenli alanlara çeken Mustafa Özbey, darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen o günü dün gibi yaşıyor.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN GÖREVE KOŞTU



Malatya'daki Altay Kışlası'ndan hain darbe girişiminden bir gün sonra sabah saatlerinde çıkan ve 2. Ordu Komutanlığı'nda polisle çatışan darbeci askerlere destek için gelmeye çalışan ZPT'lerden biri, çevreyolunda darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar ve emniyet ekipleriyle birlikte durdurulmuştu.

Polis ekipleri, vatandaşlarla birlikte el koyduğu ZPT'yi de güvenli bir yere çekmek istendi ancak aracı kullanabilecek kimse yoktu. Darbeye tepki gösteren vatandaşlar arasında bulunan ve vatani görevini Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler'de yapan Mustafa Özbey, polislerin yanına giderek, aracı kullanabileceğini söyledi.

Özbey, emniyet ekiplerinin eşliğinde ZPT'yi önce il emniyet müdürlüğüne götürerek, güvenli bir alana çekerken, 2. Ordu'da süren çatışmalar nedeniyle polisin talimatıyla aracı karargahın önüne götürdü.

Zırhlı araçla karargaha giriş için hazırlık yapan Özbey, polisler "Vatan, millet için seferber olduk. Sen de geldin seferber oldun. Allah razı olsun. Biz bu araçla içeriye gireceğiz. Sen bu olayda şehit ya da gazi olabilirsin. Ne diyorsun?" dediklerinde, "Vatan ve millet için ölümü bile göze alırım, siz yeter ki bana ne yapacağımı söyleyin" cevabıyla desteğini sürdürdü. Operasyonda görev almayı kabul eden Özbey, 'hazır kıta' bekleyerek, kendisine verilen görevleri yerine getirdi.

"ÖLÜME KOŞTUK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktığını ifade eden Özbey, "Bu vatan için ölüme koştuk" dedi.

Özbey, ZPT süreceğinin aklının ucundan bile geçmediğini kaydederek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sabaha kadar dışarıda bekledikten sonra 2.Ordu'nun önüne gittik. Sabaha kadar çatışma sürdü. Yolda, 2. Ordu'ya desteğe gelen zırhlı araçla karşılaştık. Polislerle birlikte bu aracı durdurarak hainlerin elinden aldık. Aracın o alandan götürülmesi gerekiyordu. Vatani görevimi Ankara Etimesgut Zırhlı Birliklerde yapmıştım, aracı bildiğim için yardımda bulundum. Aracı emniyet müdürlüğüne götürüp teslim ettik. Daha sonra aracı 2.Ordu Komutanlığı önüne götürmem istendi. Aracı emniyet müdürlüğünden alıp, 2.Ordu'nun önüne götürdüm. Orada çatışma halen sürüyordu. Özel Harekat timleri oradaydı. Üzerime çelik ve polis yeleği giydirerek beni onlara teslim ettiler. 'Biz bu araçla içeri gireceğiz. Şehit ya da gazi olabilirsin. Ne diyorsun?' diye sordular, bende tereddütsüz 'sizinle ölüme varım' dedim. Bu söylemim onların hoşuna gitti. Son hazırlıklar yapıldı, araçla içeriye gireceğimiz esnada içeridekilerin teslim olacağı bilgisi geldi. Araçla içeriye girmemize gerek kalmadı. Ne mutlu ki bize evimizden çıkarak vatanımızı ve milletimizi savunduk. Bir canımız var, vatana feda olsun."

Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen o anları unutamadığını kaydeden Özbey, "Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen dün gibi aklımızda kaldı. Milletimizin 15 Temmuz'u unutmayacağına inanıyorum çünkü unutulacak bir olay değil" dedi.