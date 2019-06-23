İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için tatillerini yarıda bırakarak İstanbul'a dönen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Otogardaki yoğunluktan dolayı bazı otobüs firmaları yolcu servisi yetiştirmekte güçlük çekti. Vatandaşlar oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söylediler.

OTOGARDA KONVOY OLUŞTU

İHA'da yer alan habere göre otogar girişinde yoğunluk olduğunu belirten bir vatandaş, "Seçim için geldik. Yolda değil ama otogara girişte aşırı derecede yoğunluk var. 45 dakikadır da servis bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Çerkezköy'den geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra geri döneceğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Çerkezköy'den geliyorum. Hastam vardı onun için gitmiştim, oyumu kullanmak için geldim. Oyumu kullanacağım ama tam 1 buçuk saattir bekliyorum, geç kaldım" şeklinde konuştu.