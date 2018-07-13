Hain darbe girişiminin üzerinden tam iki yıl geçti. Ancak yaşanan kahramanlık hikayeleri tazeliğini koruyor. İşte onlardan birinin kahramanı da ODTÜ mezunu beden eğitimi öğretmeni Abdülaziz Güven.

O gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, altı aylık yavrusunu ve eşini evde bırakarak sokağa çıkan Güven, Genelkurmay Başkanlığı’nın kapısına dayandı.

Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre, eli silahlı darbeci askere “Teslim olun” diye bağıran Güven, iki ayağından birden vurularak gazi oldu. Kapı önüne yığılıp kalan ve “Şehadete yürüyorum” diyen Güven, kan kaybından hayatını kaybetmek üzereyken 2 genç canları pahasına gelip onu kurtardı. Olayın üzerinden tam 2 yıl geçti ama Abdülaziz Güven, kendisini kurtaran, “Benim kahramanlarım” dediği o 2 genci bir daha hiç görmedi. Kısa bir süre önce Güven’in eline o gece çekilen fotoğraflar geçti. Habertürk aracılığıyla sesini duyuran 15 Temmuz gazisi Güven, “Canlarını hiçe sayıp beni kurtaran kahramanları bulup, onlara sarılmak istiyorum” dedi.

Ankara Hasköy Kutalmışbey Ortaokulu’nda beden öğretmeni olarak görev yapan Güven, gazi olduktan sonra ayaklarındaki uyuşma nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nda uzman olarak çalışıyor. Güven, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını Habertürk’e anlattı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla hemen sokağa çıktım. Çıkmasaydım imanımdan şüphe ederdim. Bu gece darbeyi durduramazsak, ülke perişan olur, Mısır’a, Suriye’ye döneriz diye düşündüm. Aklımda Genelkurmay Başkanlığı önüne gitmek vardı. Sıhhiye’ye kadar aracımla geldim. Hainler burada yolu kesmişti. Bir grup vatandaşla birlikte Kızılay’a doğru yürüdük.

‘TESLİM OLUN, HALK BURADA’



Kızılay boştu, Genelkurmay Başkanlığı’na göstererek ‘Düşman burada’ diye bağırdım. Hızla arkama bakmadan oraya doğru yürüdüm. Darbeciler uyarı atışı yaptı ama ben Genelkurmay Başkanlığı kapısına dayandım. Karşıma rütbeli bir darbeci dikildi. Aramızda sadece kapı vardı. Tüfeğini alnıma doğrulttu, ‘Uzaklaş vururum’ dedi. ‘Senden mi korkacağım, sık hadi, cennetlik olurum’ dedim. 2 el silah sesi duydum. Sol ayağımın kaval kemiğinden ve sağ ayağımın topuğundan vuruldum.

TÜRK BAYRAĞIYLA YARAYI SARDILAR



Yere yığılmıştım, sürüklenerek demirlere dayandım. Şehit olacağım düşüncesiyle kelime-i şehadet getirmeye başladım. O sırada 2 genç canları pahasına gelip beni almaya çalıştı. ‘Taşıyamazsınız, ben ağırım’ dedim. ‘Hayır taşırız’ dediler. Beni kucaklayıp oradan uzaklaştırdılar. Kan kaybediyordum. Birisi Türk Bayrağı’yla baldırımı sardı. Beni bir arabaya bindirdiler ve hastaneye gittim.

Benim hayatımı kurtaran o 2 kahraman arkadaşı bir daha hiç görmedim. Kısa bir süre önce o gece çekilmiş fotoğraflar geçti elime. Şimdi bu fotoğraflarla onları arıyorum. Onlara sarılıp, kucaklamak istiyorum.”

AZMETTİ, ODTÜ’YÜ BİTİRDİ



Abdülaziz Güven’in annesi imam, babası ise futbolcu olmasını istemiş. Endüstri meslek lisesini bitiren Güven, üniversite sınavında ODTÜ Beden Eğitimi Bölümü’nü kazanmış. Güven, mezun olduktan sonra bir süre amatör kümede futbol oynamış, daha sonra da hakemlik yapmış. “O dünya bana göre değildi” diyen Güven, daha sonra öğretmenliğe başlamış ve Silopi’ye tayini çıkmış. Güven, 3 yıl Silopi’de çalıştıktan sonra Ankara’da Kutalmışbey Ortaokulu’na gelmiş. 40 yaşındaki 15 Temmuz gazisi, ayaklarındaki uyuşma nedeniyle şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’nda uzman olarak görev yapıyor.