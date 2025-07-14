15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu bağlamda PTT kargo 15 Temmuz'da dağıtım yapmayacak. MNG Kargo, Aras Kargo ve Yurtiçi Kargo gibi firmalar 15 Temmuz'da çalışmayacaklar. Bu nedenle kargo teslimatı ya da alımı yapacak olan kişilerin bir sonraki iş günü olan 16 Temmuz 2025 Çarşamba gününü beklemeleri gerekecek. Çarşamba gününden itibaren kargı firmaları normal çalışma düzenine geri dönecekler.

En güncel bilgiye, ilgili kargo şirketinin çağrı merkezi veya resmi internet sitesi üzerinden ulaşılması öneriliyor.