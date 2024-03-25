Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapis cezası

        15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapis cezası

        Kayseri'de 15 yaşındaki kurye Mehmet Akif Zengin'in elektrikli bisikletine çarparak ölümüne neden olan 25 yaşındaki otomobil sürücüsü Ege Demirci, "iyi hal" indirimi uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada karar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan tutuklu sanık Ege Demirci'nin yargılandığı davada karar açıklandı.

        DAHA 15 YAŞINDAYDI

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ege Demirci, maktul Mehmet Akif Zengin'in müşteki annesi Y. Zengin ve babası H. Zengin ile taraf avukatları katıldı.

        "BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        "YARIŞMIYORDUM"

        Sanık Ege Demirci savunmasında, olay günü aracıyla 80-90 kilometre hızla gittiğini öne sürdü. O esnada başka araçlarla yarıştığı iddiasını kabul etmeyen sanık, "Yarışmıyordum. Pişmanım, affınıza sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

        Sanığın savunmasında doğru söylemediğini iddia eden müşteki baba ise "Sanık yavaş gittiğini söylüyor, bu doğru değil. Çok hızlıydı ayrıca başka araçlarla yarış yaptığını biliyoruz." dedi.

        "EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

        Oğlunu çok özlediğini belirten anne Y. Zengin de sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, en ağır cezayı almasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ege Demirci'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trafik kazası
        #kayseri
        #kurye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor