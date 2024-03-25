15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapis cezası
Kayseri'de 15 yaşındaki kurye Mehmet Akif Zengin'in elektrikli bisikletine çarparak ölümüne neden olan 25 yaşındaki otomobil sürücüsü Ege Demirci, "iyi hal" indirimi uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan tutuklu sanık Ege Demirci'nin yargılandığı davada karar açıklandı.
DAHA 15 YAŞINDAYDI
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ege Demirci, maktul Mehmet Akif Zengin'in müşteki annesi Y. Zengin ve babası H. Zengin ile taraf avukatları katıldı.
"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
"YARIŞMIYORDUM"
Sanık Ege Demirci savunmasında, olay günü aracıyla 80-90 kilometre hızla gittiğini öne sürdü. O esnada başka araçlarla yarıştığı iddiasını kabul etmeyen sanık, "Yarışmıyordum. Pişmanım, affınıza sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." savunmasını yaptı.
Sanığın savunmasında doğru söylemediğini iddia eden müşteki baba ise "Sanık yavaş gittiğini söylüyor, bu doğru değil. Çok hızlıydı ayrıca başka araçlarla yarış yaptığını biliyoruz." dedi.
"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"
Oğlunu çok özlediğini belirten anne Y. Zengin de sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, en ağır cezayı almasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ege Demirci'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.