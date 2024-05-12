16 kez ehliyetsiz yakalanan gencin feci sonu
Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki kamyona çarptı. Kazada 23 yaşındaki Mehmet Can Şen hayatını kaybetti. Gencin daha önce ehliyetsiz araç kullanmak suçundan hakkında 16 kez, alkollü araç kullanmaktan ise 2 kez işlem yapıldığı, kaza sırasında da yine ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.
Samsun'da daha önce ehliyetsiz araç kullanmak suçundan hakkında 16 kez işlem yapılan 23 yaşındaki Mehmet Can Şen, sabah saatlerinde yine ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçti.
Şen, Samsun Ankara karayolu Çivril mevkisinde ilerlerken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil park halindeki kamyona çarparak savruldu.
Kazada hurdaya dönen otomobil kamyonun yan kısmında kaldığı için yoldan geçen araç sürücüleri tarafından fark edilmedi.
KAZA 2 SAAT SONRA FARK EDİLDİ
Kazadan ancak 2 saat sonra yolda yürüyen bir kişi hurda yığınına dönmüş otomobili fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Polis ve sağlık görevlileri Mehmet Can Şen'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemede aracın hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kaldığı dikkat çekti.
Mehmet Can Şen'in cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesininin ardından otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
16 KEZ EHLİYETSİZ, 2 KEZ DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN İŞLEM YAPILMIŞ
Hayatını kaybeden araç sürücüsü Şen'in daha önce de 16 kez ehliyetsiz, 2 kez de alkollü araç kullanmak suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.