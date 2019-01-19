Baba da uzun süre direndi

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İbrahim Y. (68) ile eşi Zeynep Soylu (40),2014 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çiftin kızı A.T.Y.'nin velayeti, babaya verildi. Kızıyla zaman zaman görüşen anne Zeynep Soylu, yarıyıl tatilinde de yanında kalması için Antalya Kumluca ilçesindeki Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
DHA'nın haberine göre, aile Mahkemesi, annenin 5 gün kızıyla birlikte olmasına karar verdi. Bunun üzerine anne, kızını almak için boşandığı eşinin Sevindik Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak baba iddiaya göre, kızını eve kilitleyip, annesine teslim etmedi. Bunun üzerine anne tekrar mahkemeye başvurdu. Mahkeme, icra yoluyla çocuğun babadan alınıp, anneye teslim edilmesine karar verdi.
BABA UZUN SÜRE DİRENDİ
İcra memurları bugün saat 11.30 sıralarında polis ve pedagog eşliğinde baba İbrahim Yiğit'in Sevindik Mahallesi 2318 Sokak'taki evine giderek, A.T.Y.'yi almak istedi. Baba, kızını eve kilitleyip, dışarı çıktı.
Babanın direnmesi üzerine, eve takviye polis ekipleri çağrıldı. Kapı çilingir çağrılarak, açıldı. Yarım saatlik uğraş sonunda evden çıkarılan A.T.Y., icra memurlarıyla birlikte minibüse bindi. Baba, kızını minibüsten indirmek istedi. A.Y.T de "Kapıyı açın, ben gitmek istemiyorum, beni zorla götürüyorsunuz. Baba, istemiyorum" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Polis ile baba arasında arbede yaşandı. Baba, polisler tarafından minibüsten uzaklaştırıldı. A.T.Y., minibüsle götürülerek annesine teslim edildi. Baba İbrahim Y., kızının annesini görmek istemediğini belirterek, "Eşimin psikolojik sorunları var. Kızım annesine gitmek istemiyor. Zorla götürdüler. Sesimi Adalet Bakanlığı duysun" dedi.
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