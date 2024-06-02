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        Haberler Gündem Güncel 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1'i ağır 3 kişi yaralı | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1'i ağır 3 kişi yaralı

        İzmir Buca'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:57
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        Ehliyetsiz sürücü faciaya yol açtı
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        Buca'da 16 yaşındaki B.A'nın kullandığı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde önce apartman duvarına ardından kafeteryada oturan 3 kişiye çarptı.

        Kazada kafeteryadaki Abdulkadir A. (85), Emine B. ve Seyit A. yaralandı.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kafeterya camlarının kırıldığı, marketin önündeki dolapların hasar gördüğü kazanın ardından sürücü olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

        Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Sürücüyü yakalamak için çalışma yürüten Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A'yı gözaltına aldı.

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        #trafik kazası
        #izmir buca
        #ehliyetsiz sürücü
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