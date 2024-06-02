16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1'i ağır 3 kişi yaralı
İzmir Buca'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Buca'da 16 yaşındaki B.A'nın kullandığı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde önce apartman duvarına ardından kafeteryada oturan 3 kişiye çarptı.
Kazada kafeteryadaki Abdulkadir A. (85), Emine B. ve Seyit A. yaralandı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kafeterya camlarının kırıldığı, marketin önündeki dolapların hasar gördüğü kazanın ardından sürücü olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.
Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücüyü yakalamak için çalışma yürüten Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A'yı gözaltına aldı.