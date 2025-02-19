Alba, ayrılık haberlerini doğrularken, "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

Warren ile resmi ayrılma tarihlerinin 27 Aralık 2024 olduğunu belirten Alba, ortak velayet için başvuruda bulunduğunu da aktarmıştı.