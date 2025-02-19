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        Haberler Dünyadan 16 yıllık eşinden ayrılan Jessica Alba bekâr hayatına hızlı alıştı - magazin haberleri

        16 yıllık eşinden ayrılan Jessica Alba bekâr hayatına alıştı

        Jessica Alba, üç çocuğunun babası olan Cash Warren'e boşanma davası açmasının ardından Meksika tatilinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 17:50 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:50
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        Üç çocuk annesi Hollywood yıldızı Jessica Alba, 16 yıllık eşine boşanma davası açmasının ardından bekâr hayatına hızlı bir geçiş yaptı.

        2008 yılında evlendiği Cash Warren'den ayrılan 43 yaşındaki Alba, Meksika'nın Los Cabos kıyılarında yaz tatili yaparken görüntülendi.

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        16 ve 13 yaşında iki kızı ve 7 yaşında bir oğlu olan Alba, tatilde oğlu Hayes ile birlikte objektiflere yansıdı.

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        Tropikal bölgede tatil yaparken mutlu görünen Alba, bekâr hayatına alışmış gibiydi.

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        Alba, ayrılık haberlerini doğrularken, "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

        Warren ile resmi ayrılma tarihlerinin 27 Aralık 2024 olduğunu belirten Alba, ortak velayet için başvuruda bulunduğunu da aktarmıştı.

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        Alba geçen yıl verdiği bir röportajda mutlu evliliğin sırrını anlatırken, eşiyle birlikte geçirdikleri uzun yıllara dönüp baktığında her şeyin doğru seçimi yapmakla ilgili olduğunu söylemişti. Ünlü oyuncu, "Birbirinize zaman ayırmak için gerçekten vakit yaratmalısınız" demişti.

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        'Fantastik Dörtlü', 'Anestezi', 'Göz' ve 'Günah Şehri' gibi filmlerle tanınan Alba, prodüktör eşi Warren'la 2005 yapımı süper kahraman filmi 'Fantastik Dörtlü'nün setinde çalışırken tanışmıştı. Çift, Mayıs 2008'de Los Angeles'ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlenmişti.

        #Jessica Alba
        #boşanma
        #Ayrılık
        #tatil
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