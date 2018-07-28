Göksel Gürsoy'un haberine göre; Çorlu'da yaşayan 16 yaşındaki Ö.Y. adlı kız, 2.5 ay önce tanıştığı erkek arkadaşı B.G. ile cinsel ilişkiye girdi ve yarı çıplak fotoğrafını gönderdi. B.G.'nin fotoğrafı başka arkadaşlarına gönderdiğini ve bu kişilerin de yaşadığı ilişkiyi ailesine anlatma tehdidiyle kendisine cinsel istismarda bulunduklarını öne süren Ö.Y., polise başvurdu. Genç kız, kendisine cinsel istismarda bulunanlardan birinin de ilişki videosuyla tehdit ettiğini anlattı. Tehditlerden dolayı ve ailesinden korktuğu için polise gidemediğini ancak yaşadıklarının amcası tarafından öğrenilip ailesine anlatılması üzerine şikayette bulunduğunu söyleyen Ö.Y., devlet korumasına alınmak istedi.



7 KİŞİ TUTUKLANDI

Genç kız devlet korumasına alınırken, ifadeleri doğrultusunda 17 kişi de gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 7'si 'Çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklandı. 7'si 18 yaşından küçük olmak üzere 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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