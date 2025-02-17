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        Haberler Magazin 17 varis onaylı 'Chaplin'

        17 varis onaylı 'Chaplin'

        Charlie Chaplin'in tüm yasal haklarını elinde bulunduran Fransa merkezli 'The Chaplin Office' tarafından ve 17 varisininin onayıyla tiyatro formatında dünyada ilk kez sahnelenen Chaplin'in hayatı, birbirinden yetenekli oyuncular ve etkileyici bir prodüksiyonla Türkiye'de tiyatroseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 21:43 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:43
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        17 varis onaylı 'Chaplin'
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        Yapımı MSP, yapımcılığı Mert Siliv imzası taşıyan Aksel Bonfil’in yazdığı ve Saim Güveloğlu’nun yönettiği, geçtiğimiz sezon prömiyerini yapan ‘Chaplin’, yeni sezon oyunlarına başladı.

        28 Şubat’ta Maximum Uniq Hall sahnesinde seyircilerinin karşısına çıkacak olan ‘Chaplin’, Charlie Chaplin ailesinin sahnelenmesine izin verdiği ilk tiyatro oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunu izleyen seyirciler, 'Chaplin’e övgü dolu yorumlarda bulunurken oyuncu performansları, sahne tasarımı ve müzikler ilgi odağı oldu. Herkesin keyifle ayrıldığı oyun Charlie Chaplin’in hayatını unutulmayacak bir deneyimle sahneye taşıyor.

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        Özgür Daniel Foster, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy, Çınar Yener’ın performanslarıyla takdir topladığı ‘Chaplin’; kostümleri, dekorları ve hikayesiyle seyircilere unutulmayacak bir deneyim sunuyor. Oyunun tüm müzikleri ve ses efektleri ise sahne üzerinde canlı olarak gerçekleştiriliyor.

        Oyunda; Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü sunuluyor.

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        #Charlie Chaplin
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