İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Meydanı'nda 5 katlı bir apartmanın üst katından bir el silah sesi duyuldu. 17 yaşında bir genç başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, silah sesi duyan ev sahibi bazı gençlerin merdivenlerden koşarak dışarı çıktığını gördü. Bunun daireye giden ev sahibi, 17 yaşındaki soyadı açıklanmayan Uğur adlı genci başından vurulmuş halde gördü.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı genci, ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri de evde incelemelerde bulundu.

Evde yaptıkları incelemede bir tabanca bulan polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu ev sahibi, evi bugün kiraladığını, dışarıdan gelirken bina girişinde bir el silah sesi duyduğunu ve yukarı çıkarken birkaç gencin hızla merdivenlerden aşağı indiklerini gördüğünü söyledi. Uğur adlı gencin polis tarafından arandığı belirlendi. Polis ekipleri, soruşturmayı sürdürürken intihar ihtimali dışında olayın hemen ardından kaçarak ortadan kaybolan gençleri arıyor.