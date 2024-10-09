17 yaşındaki genç silahlı çatışmada ağır yaralandı

Çorum’da Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüfek ve tabancaların kullanıldığı olayda araç içinde bulunan 17 yaşındaki S.D. başına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı genç sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayrıca, bölgede bulunan 2 araçta isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.