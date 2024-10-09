Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 17 yaşındaki genç silahlı çatışmada ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki genç silahlı çatışmada ağır yaralandı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 17 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Ayrıca, bölgede bulunan 2 araçta isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşındaki genç silahlı çatışmada ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum’da Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tüfek ve tabancaların kullanıldığı olayda araç içinde bulunan 17 yaşındaki S.D. başına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı genç sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ayrıca, bölgede bulunan 2 araçta isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu.

        Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çorum
        #silahlı çatışma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Satoshi Nakamoto'nun kimliği belli oldu mu?
        Satoshi Nakamoto'nun kimliği belli oldu mu?
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Putin ve Trump telefonda görüştü mü?
        Putin ve Trump telefonda görüştü mü?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötüsü olabilir!"
        Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötüsü olabilir!"
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Otomobiliyle seyir halindeydi... Tomruk cinayeti!
        Otomobiliyle seyir halindeydi... Tomruk cinayeti!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’