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        Sondajda ortaya çıktı: 18 gündür yanıyor

        Kocaeli Kartepe'de 2 Mart'ta yapılan sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre altında açığa çıkan metan gazı, 18 gündür yanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:45
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        18 gündür yanıyor
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 Mart'ta yapılan sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre altında açığa çıkan metan gazı, 18 gündür yanıyor.

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide 17 Şubat'ta yapılan metro projesi kapsamında; sondaj çalışması sırasında yerin yaklaşık 47 metre derinliğinde inildiğinde çıkan metan gazı kaynaklı yangın 4 Mart'ta söndü.

        15 gün süren yangının ardından trafiğe kapanan Ulus Caddesi ve Bedir Sokak tekrar trafiğe açıldı. Sondajı yapan şirket, ölçümlerin tamamlanmasının ardından sondaj borusunu çıkartarak, buradaki çalışmalarını tamamladı.

        İlk yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan D-100 kara yolu İzmit yönünün hemen yanındaki Ankara Caddesi'nde 2 Mart'ta yapılan sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre altında açığa çıkan metan gazının18 gündür yandığı, gazın etrafının önlem amacıyla betonla kapatıldığı görüldü.

        Yanma beton içerisinde devam ederken, trafiğe kapatılan caddede ekiplerin bekleyişi sürüyor.

        Öte yandan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Coruk, DHA muhabirine, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Bizi hiç şaşırtmadı. Burada karşılaşacağımız bir olay. Çünkü Sapanca Gölü ile İzmit Körfez'i arasındaki İzmit Ovası olarak bildiğimiz kesim eski bir bataklık. Bu bataklık ortamı hala yüzeyde izlerini gördüğümüz bir ortam. Jeolojik süreç içerisinde 120 metre derinliğe kadar bu oluşuma rastlamamız mümkün" ifadelerini kullanmıştı.

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