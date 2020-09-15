18 günlük eşini başından vurdu!

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis memuru olan M.A, iddiaya göre 18 gün önce evlendiği eşiyle yaşadıkları tartışmada, boğuşma sonrası Sevginur Aktaş’ı silahıyla başından yaraladı.

Ağır yaralanan Sevginur Aktaş, GATA'da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. M.A'ın ifadesinde iddiaya göre eşini boğuşma sırasında vurduğunu söylediği öğrenildi.

"GEREĞİNİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Sevginur Aktaş’ın kız kardeşi Edanur Ayçiçek ise Habertürk'e yaptığı açıklamada, “Ailem gece ablamın yanına gittiğinde, eniştemin ailesi tarafından darp edilmişler. Ablam ağır yaralanmış olmasına rağmen şu an ne ablamı ne de ailemi koruyamıyoruz. Ablam 18 günlük eşi tarafından vuruldu ve gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

ZANLI KOCA TUTUKLANDI

Genç kadının ailesine, Sevginur Aktaş'ın kendisinin intihar ettiğinin de söylenildiği öğrenildi. Polis memuru M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.