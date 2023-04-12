Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için yapılan 1350 dükkanda faaliyet başladı

ABONE OL
AA
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler

    İçişleri Bakanlığınca depremlerin ardından bölgede barınma hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Osman Varol, depremin hemen ardından başladıkları çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler

    Vatandaşların sosyal ve ticari hayatının devam edebilmesi için de geçici çarşı alanları oluşturduklarını belirten Varol, "Şu ana kadar 2 bin 700 dükkandan oluşan çarşılar planlandı. Bunun 1350'si Kahramanmaraş'ta şu an faal durumda. Özellikle şehrin zaten sosyal ve ekonomik olarak kalbini oluşturan alanlarda planlama yapıyoruz" dedi.
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler

    Varol, önce altyapıyı oluşturup bazı yerlerde prefabrik bazı yerlerde de konteyner şeklinde çarşılar kurduklarını vurgulayarak, "Bunları, o bölgede daha önce faaliyet gösterenler öncelikli olmak üzere, fazla sayı olursa da kurayla esnaflarımıza veriyoruz. Bu, şehrin hafızasını da yitirmesini engelleyecek bir husus. Şehrin kalbi, göbeği dediğimiz o bölgedeki ticari hayatı canlı tutmak zorundayız" diye konuştu.
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler

    Depremde iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan küçük esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Kocaeli Valiliğince kente kazandırılan "AFAD Kocaeli Çarşısı"nda iş yerlerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor.
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler

    Egemenlik Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda kasaptan bakkala, lokantadan terziye, berberden elektronik eşya tamircisine kadar çeşitli alanlardaki esnaf iş yerlerinde hizmet veriyor.
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler

    Şehir merkezindeki bebek ve çocuk giyim mağazası yıkılan Fatma Korkmaz da bir süredir faaliyetlerini "AFAD Kocaeli Çarşısı"nda sürdürüyor. Deprem nedeniyle büyük acılar yaşadıklarını anlatan Korkmaz, yıkılan dükkanından hiçbir şey kurtaramadığını söyledi.
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler

    Korkmaz, şehri terk etmek istemediğini, bu nedenle de depremin ilk günlerinde bir süre arabada kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

    "O zamanlar çok kötüydü. Çaresizlik gerçekten çok zor bir şey. Sonra düşündük, bekledik, 'Sabır, Allah'tan ümit kesilmez, rızkı veren Allah' dedik. Sonra sağ olsunlar Kocaeli Valimiz, çok teşekkür ederiz bu çarşıyı yaptı. Geri buraya geldik. Bu şekilde ürünlerimizi aldık tekrardan. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Bu bizim işimiz, ekmek teknemiz, çalışacağız, çabalayacağız. Şu süreçte sadece sabır. Tek dileğimiz de giden arkadaşlarımızın, eş, dost, akrabanın geri dönmesi. Gelmeleri lazım çünkü bu şehrin tekrardan ayağa kalkması lazım."
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler

    Fatma Korkmaz, bu süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, özellikle toptancı firmaların ücret almadan kendilerine ürün tedarik ettiğini sözlerine ekledi.
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler
  • Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı - Güncel haberler

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.