SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bölge çöplüğe döndü
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

2 bin yıllık Herkül kabartmasına çirkin saldırı

Bursa'nın İznik ilçesindeki Roma Dönemi'ne ait, yaklaşık 2 bin yıllık Herkül kaya kabartması tahrip edildi. Herkül'ün asası ve sakalı yontularak alınırken, kabartmanın bulunduğu Deliktaş mevkisinin çöplüğe döndüğü görüldü. Bölgenin, kaçak definecilerce tahrip edildiği ve birçok yerde çukurlar açıldığı belirtildi.

26.11.2018 - 17:29 | Güncelleme: DHA

İznik'in kırsal Hisardere Mahallesi yolundaki Deliktaş mevkisinde, yaklaşık 2 bin yıl önce, taş ocağında çalışan işçilerin korunması ve dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

DHA'nın haberine göre, Herkül'ün asası ve sakalı yontularak alınırken, kabartmanın yer aldığı Deliktaş mevkisinin de çöplüğe döndüğü görüldü. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, tarihi eserlere öncelikle halkın sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Burası koruma altına alınmış, sit alanı olması gereken bir yer; fakat çevresi, zeytin çorağı ve atık içinde kalmış. Burada 2 bin yıl önce yapılmış Herkül kabartması mevcut. Kabartma, her türlü saldırıya açık durumda. Elindeki asayı ve sakalı yerinden koparılmış durumda. Önlem alınıp, korumaya alınması gerekiyor. 'Bu kadar eser bizim elimizdeyken, neden turist gelmiyor?' diyebiliyorsak bunun sorumlusu biziz. Her yer atık ve pislik içinde. Birçok yer, defineciler tarafından kazılmış. Heykellerimize, kabartmalarımıza, değerlerimize sahip çıkamıyorsak fazla turist beklememize veya hayal görmemize gerek yok" diye konuştu.


İznikliler ise bölgenin sit alanı ilan edilip, eserin korumaya alınması gerektiğini dile getirdi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X