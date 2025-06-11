Burdur'da olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Biri 36 günlük 2 çocuk annesi Ö. B.'nin (32) oturduğu eve gelen T.A. (22), bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet ihbarında bulundu.

DHA'daki habere göre olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Ö. B.'yi koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Ö. B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ö. B.'nin yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı; 5 yaşındaki diğer çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi.

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POLİS 2 ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı üniversite öğrencisi S.Ö. (25) ile olay yerinden kaçan T.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis evde inceleme yaptığı sırada, Ö. B.'nin eşi A.B. olay yerine geldi. A.B., yakınlarına "Ö., nerede?" diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Polis otosunda bekletilen A.B., fenalaşınca hastaneye götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, T.A. ile S.Ö.'yü konakladıkları evde yakaladı. İki elinden bıçakla yaralanan T.A., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. T.A. ile S.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan A.B. ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı.

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"KENDİSİNİ KORUMAK İSTEDİĞİNİ" İDDİA ETTİ

Şüphelilerden T.A., polis merkezindeki ilk ifadesinde, Ö. B.'nin kendisini konuşmak için eve çağırdığını anlattı. Konuştukları sırada Ö. B.'nin hakaret edip, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne süren T.A., kendisini korumak isteğiyle karşılık verdiğini iddia etti. S.Ö. de eve girmediğini T.A.'yı sitenin bahçesinde beklediğini kaydetti.

"GÖNÜL İLİŞKİSİ" İDDİASI

Diğer yandan askeriye kantininde görevli S.Ö. ile Ö. B.'nin eşi A.B. arasında geçen yıl gönül ilişkisi yaşandığı iddia edildi. Sonrasında S.Ö.'nün, arkadaşı T.A. ile birlikte A.B. hakkında şikayetçi olduğu, açılan dava sonucunda koca A.B. hakkında S.Ö. ile T.A.'yı otomobile zorla bindirmesinden dolayı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 2 yıl 1 ay ceza verildiği belirtildi.

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Bunun ardından A.B.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.