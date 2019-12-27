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DHA

Diyarbakır'da, 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin (27),'töre' cinayetine kurban gittiği iddia edildi.

Olay dün saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'ndaki dairede meydana geldi. DHA'nın haberine göre, biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğun annesi Deniz K., evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu.

ÇOCUKLARININ YANINDA 4 KURŞUN

4 kurşun isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anneleri kurşun yağmuruna tutulduğu sırada evde olan 2 çocuk ise koruma altına alındı.

KIZ KARDEŞLERİNİN İFADESİ ALINDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar, cinayetle ilgili detayları da ortaya çıkardı. Polis, aslen Siirtli olan genç kadının, kız kardeşleri R.K. ve F.K. ile yaklaşık 3 yıl önce Van'da yaşayan ailesinden kaçarak Diyarbakır'a geldiğini belirledi. Deniz K. ile kardeşi R.K.'nin bir müzikholde çalıştığını tespit etti. Polis, kardeşler R.K. ve F.K.'nin ifadesine başvurdu.

CİNAYETTE 'TÖRE' ŞÜPHESİ

Polisin, elde edilen bilgi ve deliller ile 2 kardeşin anlatımlarının ardından, cinayette 'töre' şüphesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Genç kadının, alınan 'aile meclisi' kararıyla öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, katil zanlısının aile üyelerinden biri olup olmadığını araştırıyor.