Kumsalın tatilciler tarafından daha fazla tercih edilen yola yakın olan kısmının temiz olduğu görülürken, araçla ulaşılamayan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kısmın, büyük kısmı denizden geldiği düşünülen pet, cam şişeler, plastik ambalaj atıkları, kırılmış leğen, kova gibi malzemelerden oluşan çöplerle dolu olduğu görüldü.