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HaberlerGündem2 nikah 1 cenaze! Eşiyle evlenen cezaevi arkadaşına kanlı pusu - Haberler

2 nikah 1 cenaze! Eşiyle evlenen cezaevi arkadaşına kanlı pusu

Adana'da 13 Kasım'da motosikletteki 2 kişiye kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralananlardan Eren Kaya, 19 Kasım'da hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, zanlıların Metin A. ve arkadaşı M.Y. olduğunu belirledi. Zanlılardan Metin A.'nın, öldürülen Eren Kaya'nın cezaevi arkadaşı olduğu tespit edildi. Eren Kaya'nın, Metin A.'nın 2 yaşındaki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi D.T. ile cezaevi ziyaretlerinde tanıştığı, Metin A.'dan önce cezaevinden çıktıktan sonra da D.T. ile dini nikahla evlendiği iddia edildi. Bu durum nedeniyle husumet besleyen Metin A., cezaevinden çıktıktan sonra eşiyle evlenen arkadaşı Eren Kaya'yı pusu kurup öldürdü

adana cinayet
İHA

Adana'da, cezaevine girince dini nikahlı işiyle evlenen arkadaşını cezaevinden çıktıktan sonra plan yapıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesi Mutlu Mahallesi 2950 Sokak'ta 13 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Cuma B.'nin (25) kullandığı motosiklete kar maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Cuma B. ve yanında yolculuk eden arkadaşı Eren Kaya (20) ağır yaralandı. Silahı kullandığı belirtilen kişi, yanında yine kendisi gibi kar maskeli başka biriyle kaçtı. Yaralılar, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eren Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 19 Kasım günü hayatını kaybetti.

ARKADAŞI DİNİ NİKAHLI EŞİYLE EVLENDİ

Cinayetin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayın olduğu mahalle halkından bilgi topladı. Polisin yaptığı araştırmada maktul Kaya'nın bir süre önce cezaevinden çıktığını ve burada tanıştığı Metin A.'nın dini nikahlı ve 2 yaşında bir çocuğu olduğu eşi D.T. (18) ile yakınlaştığını, bir süre sonra da dini nikahla evlendiklerini öğrenince aralarında husumet başladığını belirledi.

CEZAEVİNDEYKEN ÖĞRENİP PLAN YAPTI

Polis araştırmasında, Kaya ile D.T.'nin, D.T. eşi Metin A.'yı cezaevine görmeye geldiği sırada tanıştığını ve daha sonra da aralarında gönül ilişkisi başladığını, Kaya'nın Metin A.'dan önce cezaevinden çıkınca D.T.'nin Kaya ile dini nikah kıyarak evlendiğini saptadı. Metin A.'nın da bu durumu cezaevindeyken öğrendiğini, bu nedenle Kaya'yı öldürmeye karar verdiğini öğrendi.

HUSUMETLİSİNİN ARKADAŞINI REHİN ALIP PUSU KURDU

Polis ayrıca, zanlının cezaevinden 6 ay önce çıktığını ve sürekli Kaya'yı öldürmek için fırsat kolladığını, 13 Kasım günü de Kaya'nın arkadaşı Yusuf A.'yı bularak şahsı silah zoruyla telefonla aratıp, bir adrese çağırmasını istedi. Yusuf A. korkudan arkadaşını arayıp buluşmak istediğini söyleyip adres verdi.

Zanlı ile arkadaşı M.Y. de (16) Kaya gelene kadar Yusuf A.'nın başına silah dayayıp pusuyu ona haber vermemesini sağladı. Bir süre sonra Kaya, arkadaşı Cumali B. ile motosikletle olay yerine geldi. Metin A.'nın, eşini elinden aldığını iddia ettiği zanlıyı görür görmez motosiklet durmadan pompalı tüfekle ateş açmaya başladığını belirleyen polis, zanlıları yaptığı operasyonla yakaladı. İki zanlı da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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