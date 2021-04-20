UEFA BAŞKANI CEFERİN: BÜYÜK BİR HATA YAPTINIZ

"Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor. Neden? Daha fazla para istiyorlar, daha çok zengin olmak istiyorlar ve kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmüyorlar"