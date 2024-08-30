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        Haberler Gündem Güncel 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı | Son dakika haberleri

        2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

        Batman'da 2 yaşındaki kız çocuğu, içine girdiği düdüklü tencerede sıkıştı. Eve gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:23
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        Batman'da 2 yaşındaki Eslem Eren, Çay Mahallesi'ndeki evinin mutfağında oyun oynadığı sırada girdiği düdüklü tencerede sıkıştı.

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        Ağlama sesi üzerine mutfağa gelen annesi, tencereye sıkışan çocuğunu kurtarmak istedi.

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        Çocuğun tencereden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

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        Eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

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        Eslem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        #düdüklü tencereye sıkışan çocuk
        #Batman
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