20 seçmenli mahallede 3 akraba adayın muhtarlık yarışı

"SANDIKTAN NE ÇIKACAĞI BELLİ OLMAZ"

Adaylardan Mustafa Elçi, Balıkesir'de yaşarken 6 ay önce doğayla baş başa kalmak için köye döndüğünü dile getirdi. Şehir yaşamı yerine burada temiz hava, bol gıda ve oksijen aldığı için daha mutlu olduğunu belirten Elçi, mahallede yaz-kış yaşayan sayısının az olduğunu dile getirdi. Köye dirlik, düzen ve huzur vadeden Elçi, "Rakibiz ama aramızda bir sorun, dargınlık yok. Amcam benim ona oy atmamı beklerken ben de onun bana oy atmasını bekliyorum. Sandıktan ne çıkacağı belli olmaz. Sandık her şeyi söyler. Belki amcamın eşi bana oy verecek. Aramızdaki tatlı rekabet sürecek" dedi.