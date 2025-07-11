200 yıllık Osmanlı köprüsünde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
Trabzon'da Osmanlı Dönemi'nden kalma yaklaşık 200 yıllık Doğançay Köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Son selde köprünün bir ayağında hasar oluşurken, Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, "Dere yatağına yapılmış olan istinat duvarları yeniden revize edilerek ve uzmanların görüşü alınarak derenin direkt köprünün altından akacak şekilde yönlendirilmesi gerekiyor" dedi
Trabzon'da Osmanlı Dönemi'nden kalma yaklaşık 200 yıllık Doğançay Köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.
Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi’nde bugüne kadar korunmuş ve restore edilmiş denize en yakın konumda bulunan tek tarihi kemer köprü olan Doğançay Köprüsü, birçok seli atlattı.
Ancak kentte yaşanan son selde ayağında oyulmalar meydana gelen köprünün alt kısmı aşınmaya başladı.
Köprü çevresinde, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından dere ıslah çalışmaları ve rüsubat temizliği sürüyor.
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, dere yatağının yeniden düzenlenerek su akışının köprünün altına ortalanmış şekilde sağlanması gerektiğini ifade etti.
Prof. Dr. Erüz, köprünün bir sonraki selde yıkılma riskinin olduğunu ifade ederek, "Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği olarak Trabzon’da korunması gereken tarihi eserlerden biri 200 yıllık bir tarihi Beşirli ya da Doğançay adı verilen köprüdür. Trabzon ile Akçaabat arasındaki sahil yolunun günümüze ulaşan tek sanat yapısı durumundadır. Trabzon şehir merkezinde bulunan tek tarihi kemer köprümüzdür. Bugüne kadar meydana gelen bütün sellere dayandı ve restore edildi. Ancak köprünün bulunduğu dere yatağını hatalı kanala almak gelen dere sularının köprünün ayağını hedef almasına neden oldu. Trabzon’da yaşanan son selde zarar gördü. Şimdi de bir sonraki selde oyuntu bölgeden daha büyük zarar alarak, yıkılma riski altında" diye konuştu.
Köprünün yenilenmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Coşkun Erüz, "Dere yatağına yapılmış olan istinat duvarları yeniden revize edilerek ve uzmanların görüşü alınarak derenin direkt köprünün altından akacak şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Aksi durumda köprüye çarpan şiddetli yağışta vatandaşlar kendi tedbirini alırken, kamuya ait olan bu köprü ise büyük bir risk altında kalacak. Bu şekilde devam ederse bir sonraki selde yıkılma tehlikesi altına. Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere yatağındaki rüsubatın temizlenmesi için ıslah çalışması yapılıyor. Dere yatağındaki rüsubatı temizlemek yeterli değil. Dere yatağında yeterince açıklık sağlanarak, köprüyü koruyacak bir akışın sağlanması ve rüsubatın toplanmaması gerekmektedir. DSİ ya da Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu köprünün yeniden planlanarak etrafındaki yapıların revize edilmesine ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.
Mahallede oturan Adnan Yavuz, deredeki şiddetli akışın köprüye zarar verdiğini ifade ederek, "En eski Osmanlı köprüsüdür. Çok badireler atlattı. Bir sürü sel oldu ama yıkılmadı. Yatağı genişti. Bu kadar yapılanma yoktu. Dere kanal içerisine alındı ama dere şiddetli aktığında köprüye zarar veriyor. Ayağı da aşınmış zaten. Dere yatağının genişçe temizlenmesi lazım. Dere yatağını dereye bırakmak lazım. Sağını solunu doldurunca kanala sığmıyor ve tahribe neden oluyor. Bundan sonraki sele dayanabilecek olması şüpheli. Dipten yıkılmaya başladı. Yukarı bölgeden su ile aşağıya gelen ağaç parçaları tıkanmaya ve baskıya sebep oluyor" dedi.