2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla 10 yıl öncesini andı.

"10 YILIMA VE KENDİME BÜYÜK TEŞEKKÜR"

Türkiye Güzeli seçildiği güne ait fotoğrafları paylaşan Ecem Çırpan; "10 yıl önce bugün... 18 yaşında hiçbir şeyden haberi olmadan Türkiye Güzeli seçilen canım Ecem... Seninle ne yollar yürüdük, neler gördük, neler öğrendik be... Bir an değil ama bir yolculuk olduğunu, o yolda hâlâ yürüdüğümü öğrendiğimi büyüdüğümü görmek... 10 yılıma ve kendime büyük teşekkür" ifadelerini kullandı.