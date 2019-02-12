Hızır Peygambere adanmış olan Hızır Orucu, alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. Toplamda 3 gün süren ibadet, bugün oldukça geniş bir coğrafyada bilinirliğini sürdürmektedir. Peki, Hızır orucu nedir, kaç gün oruç tutulur? İşte, 2019 Hızır orucu iftar vakitleri...

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Aleviler tarafından Allah'a şükür orucu olarak 3 gün boyunca tutulmaktadır. Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya tutulunca, halk feryat edip yetiş ya Hızır, bizi kurtar diyerek dua etmiştir. Allah tarafından bu dualar kabul olunur ve fırtına diner.

O vakitten sonra halk, yüce Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adamıştır. Bu oruç o günden, bu güne kadar önemini kaybetmeden devam etmiştir. Orucun inancı ise, o gün olduğu gibi Yüce Allah'ın insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olmasına devam etmesi için şükretmektir.

HIZIR ORUCU İFTAR SAATLERİ

İstanbul

13 Çarşamba: 18:49

14 Perşembe: 18:50

15 Cuma: 18:51

Ankara

13 Çarşamba: 18:35

14 Perşembe: 18:37

15 Cuma: 18:38

2019 HIZIR ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, Hızır Orucu 9-10-11 Şubat günleri tutulacaktır. Hızır orucunun son günü Perşembe akşamına gelecek şekilde tutulur. Ama bazı yerlerde sabit olmak üzere Hızır orucu her yıl Şubat ayının 13-14-15'inci günlerinde tutulur.

HZ. HIZIR İNANCI NEDİR?

Tasavvufçulara göre Hz. Musa zahir ilmini, Hz. Hızır da Batın ilmini (Hakikat) temsil eder. Dört kapının son halkası hakikattir. Hz. Hızır Allah tarafından sunulup, kalbe yerleştirilen Ledün İlmini Hz. Musa’ya vermekle ona mürşitlik etmiştir.

Ledün İlmi: Tanrısal gizleri ve gerçekleri kavramaya çalıştığı bilgidir.

Hz. Musa, peygamber olmasına rağmen, Allah dostu olan bir kul olan Hızır’ın bildiklerini bilmiyordu. Burada ilmi sınırsız olduğu, bilinmeyen çok şeyin varlığı ispatlanıyor.