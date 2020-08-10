YÖK'ün üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi tüm üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde yapılmıştı. Ağustos ayına gelinmesiyle birlikte ise gözler YÖK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Peki 2020 -2021 eğitim döneminde üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK 2020

2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YÖK: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜKSELTİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."