Televizyon ve müzik dünyasından başarılı isimlerin ödüllendirileceği 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yıl boyunca yetenekleri ve başarılarıyla ses getiren isimler halkın oyları ile kazandıkları ödüllerine kavuşacak. Peki 2021 Altın Kelebek ödülleri saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

2021 PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?

46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 5 Aralık 2021 Pazar akşamı saat 19.45’te Kanal D'de ve Teve 2'de canlı yayınlanacak.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NEDİR?

Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D ve Teve2'den canlı olarak yayınlanmaktadır.

HANGİ DALLARDA ÖDÜL VERİLECEK?

Televizyon ödülleri

"En İyi Kadın Sunucu Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Erkek Sunucu Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Kadın Haber Sunucusu Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Erkek Haber Sunucusu Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Haber Programı Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Yerli Dizi Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Kadın Oyuncu Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Erkek Oyuncu Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Komedi Dizisi Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Erkek Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Yönetmen Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Senarist Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Dizi Müziği Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Çocuk Oyuncu Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Yarışma Programı Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Talk Show Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Spor Programı Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Magazin Programı Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Kültür-Sanat Programı Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Gündüz Kuşağı Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Dizi Çifti Altın Kelebek Ödülü"

Dijital ortam Ödülleri

"En İyi İnternet Dizisi Altın Kelebek Ödülü"

"En İyi Dijital İçerik Altın Kelebek Ödülü"

Müzik ödülleri

"Yılın En İyi Şarkısı"

"En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist"

"En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist"

"En İyi Türk Rap Müziği Kadın Solist"

"En İyi Türk Rap Müziği Erkek Solist"

"En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist"

"En İyi Türk Halk Müziği Erkek Solist"

"En İyi Türk Rock Müziği Kadın Solist"

"En İyi Türk Rock Müziği Erkek Solist"

"En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist"

"En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solist"

"En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist"

"En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist"

"En İyi Çıkış Yapan Solist"

"En İyi Grup"

"En İyi Çıkış Yapan Grup"

"En İyi Klip"

"En İyi Rap sanatçısı Grup"

Özel ödüller