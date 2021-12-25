BURCU KIRATLI - SİNAN AKÇIL

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlendi ancak ikili, 9 ay sonra boşandı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha verdi.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etti fakat çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrıldı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çift, 23 Şubat'ta ise yeniden nikah masasına oturdu.

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikah törenine yaklaşık 40 kişi katıldı.