"ARTIK 'SUS MU?' DİYORSUNUZ!"



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ekim ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın, 'Zuhal' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Yalçın'a uzattı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Nihal Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek, "Sus mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye..." yanıtını verdi.

Çok konuşulan diyalog sonrası Nihal Yalçın, sosyal medya hesabından "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" açıklamasını yaptı.

Tamer Karadağlı'nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Yalçın, ünlü oyuncunun taklidini yapıp, takipçileriyle paylaştı.