2022'de kaybettiklerimiz

BİLLUR KALKAVAN - 16 EKİM



Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan 59 yaşında hayatını kaybetti. Kanserle mücadele eden ünlü oyuncunun sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi.