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2022'de kaybettiklerimiz

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2022'de sanat dünyasından pek çok usta ismi kaybettik. Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve İlhan İrem gibi sinema ve müzik dünyasına önemli eserler kazandıran isimler aramızdan ayrıldı

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  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    AYBERK PEKCAN - 24 OCAK

    'Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' dizileriyle tanınan ve son olarak da 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu memleketi Mersin’de yoğun bakına kaldırılmıştı.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    FATMA GİRİK - 24 OCAK

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik, COVID 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Girik'in cenazesi Bodrum'da defnedildi.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    ARİF ŞENTÜRK - 15 ŞUBAT

    Rumeli türkülerinin sevilen isimlerinden Arif Şentürk 80 yaşında hayata veda etti.  Cenazesi Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    AYTEN ERMAN - 24 ŞUBAT 2022

    Türk sinemasının usta sanatçısı Ayten Erman, 25 Şubat tarihinde koronavirüse yenik düştü. 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun kız kardeşi Ayben Erman duyurdu.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    HÜSEYİN ELMALIPINAR - 3 MART

    'Kolpaçino' ve 'Acı Hayat' gibi sevilen yapımlarda rol alan Hüseyin Elmalıpınar, Şişli'de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    AKREP NALAN - 4 MART

    Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, solunum yetmezliğine nedeniyle 67 yaşında Bodrum'da vefat etti.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    İBRAHİM GÜNDOĞAN - 1 NİSAN

    'Kurtlar Vadisi Pusu’da canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile akıllara kazınan ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etti.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    AYKUT SÖZERİ - 26 NİSAN

    Tiyatro ve sinema oyuncusu Aykut Sözeri 72 yaşında vefat etti. Aynı zamanda yerli ve yabancı pek çok oyuncuyu da seslendiren sanatçı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    CÜNEYT ARKIN - 28 HAZİRAN

    Birçok unutulmaz filme imza atan, asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın kalp durması sonucu özel bir hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı açıklandı. Cüneyt Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlıağı'na defnedildi. 
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    OSMAN WÖBER - 4 TEMMUZ

    Pek çok dizi ve filmde rol alan, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölüm haberini meslektaşı ve yakın dostu Zafer Algöz duyurdu.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    JAMES CAAN - 6 TEMMUZ 2022

    'Godfather' (Baba) filminde 'Sonny Corleone' karakterine hayat vererek akıllara kazınan dünyaca ünlü aktör James Caan 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    SUNGUN BABACAN - 6 AĞUSTOS

    Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise ve Mel Gibson gibi pek çok yıldıza sesiyle hayat veren Sungun Babacan, 63 yaşında vefat etti. Babacan'ın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    SEMİH SERGEN - 6 AĞUSTOS

    Sinema ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum’da hayatını kaybetti.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    ANNE HECHE - 13 AĞUSTOS

    Trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen ABD'li oyuncu Anne Heche (53) yaşamını yitirdi. Yaptığı trafik kazasının ardından entübe edilen Heche, yaşam destek ünitesi kapatıldıktan sonra vefat etti.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    SÜREYYA GÜRSEL EVREN - 13 AĞUSTOS

    Sancaktepe’de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    RIZA PEKKUTSAL - 17 AĞUSTOS

    Yeşilçam'a damgasını vuran 'Bombacı Mülayim', 'Yedi Bela Hüsnü' gibi filmlerdeki rolüyle hafızalarda yer eden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşamını yitirdi
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    CİVAN CANOVA - 20 AĞUSTOS

    Temmuz ayında kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini dile getiren Civan Canova, yaşamını yitirdi. Acı haberi Kumru Tibet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tibet, yayınladığı gönderide, "Canım abimi  kaybettik. Güle güle kıymetlim…" açıklamasını yaptı.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    ALİ GÜNEY - 26 AĞUSTOS

    Yeşilçam'da özellikle kötü adam rolleriyle izleyicilerin karşısına çıkan Ali Güney, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun bir süredir KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) tedavisi görüyordu.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    FÜSUN GÜNUĞUR - 27 AĞUSTOS

    Tiyatro ve dizi oyuncusu Füsun Günuğur, 70 yaşında hayata veda etti. Füsun Günuğur'un ölüm haberi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    BÜLEND ÖZVEREN - 18 EKİM

    1975-2012 yılları arasında sunuculuğunu yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması ile özdeşleşen Bülend Özveren, yaşamını yitirdi. Eylül ayında rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan ve böbrek yetmezliğiyle mücadele eden  79 yaşındaki Özveren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    BİLLUR KALKAVAN - 16 EKİM

    Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan 59 yaşında hayatını kaybetti. Kanserle mücadele eden ünlü oyuncunun sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    İSMAİL İNCEKARA - 7 EYLÜL

    'Kurtlar Vadisi'nde 'İplikçi Nedim' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu İsmail İncekara 72 yaşında vefat etti.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    RIZA AKIN - 2 KASIM

    Çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer alan Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi. Akın, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Usta oyuncu, tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Akın, 65 yaşında hayata veda etti.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    BAŞAK ÖZEL - 21 EYLÜL

    Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayata veda etti. Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    HALİT KIVANÇ - 27 EKİM

    Duayen gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata veda etti. Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) tören düzenlendi. Kıvanç'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    TOLGA GÜLERYÜZ - 21 KASIM

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' isimli tiyatro oyununun ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenlerden biri de oyuncu Tolga Güleryüz'dü. Güleryüz, memleketi İzmir'de defnedildi.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    CLARENCE GILYARD JR. 28 KASIM

    Sinema seyircilerinin hafızasına Tom Cruise’un başolünde oynadığı efsane film Top Gun ile kazınan ABD’li ünlü oyuncu Clarence Gilyard Jr. hayatını kaybetti. 66 yaşında ölen oyuncunun uzun süredir hastalığıyla mücadele ettiği biliniyordu.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    GÜZİN ÇORAĞAN - 27 KASIM

    'Bizimkiler' dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 73 yaşında hayatını kaybetti. Çorağan Balıkesir'de toprağa verildi.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    KIRSTIE ALLEY - 5 ARALIK

    ABD sinemasının ve televizyonunun ünlü oyuncusu, Emmy Ödülü ile Altın Küre Ödülü sahibi Kirstie Alley'den acı haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden Alley'in 71 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    ERDAL UĞURLU - 10 ARALIK

    İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde görev alan balet ve koreograf Erdal Uğurlu hayatını kaybetti. 'Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım' gibi çok sayıda oyunda rol alan 57 yaşındaki Uğurlu, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    HAYAL SİRER - 12 ARALIK

    Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer, vefat etti. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sirer, 77 yaşındaydı...
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    AYDIN ILGAZ - 19 ARALIK

    Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınevinin kurucusu Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayata veda etti.

     
  • 2022'de hayatını kaybeden sanatçılar - Magazin haberleri

    PAKİZE SUDA - 21 ARALIK

    Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Suda, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Menteşe Şehir Yeni Mezarlığına defnedildi.

     

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