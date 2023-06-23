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23 Kasım’da başlayan ve 21 Aralık’ta son bulan burç döngüsü yay burcudur. Bu sebeple 21 Aralık hangi burçtur diye merak edenlerin cevabı yay burcudur. 21 Aralık Zodyak burçlarından yay burcunun son gününe denk gelmektedir. 21 Aralık 23:59’dan sonra doğan kişiler artık yay burcuna dahil olmamaktadır. Fakat 21 Aralık burcu ne sorusunun cevabı şüphesiz bir şekilde yay burcu olarak bilinir. Yönetici gezegeni Jüpiter olan yay burçları ateş elementine mensuptur. Şanslı günü Perşembe olan yay burçlarının şanslı renkleri arasında ise lacivert ve mor bulunmaktadır. Şanslı rengi olan moru şanslı taşına da taşıyan yay burçlarının şanslı taşı ise ametist taşıdır.

21 Aralık Burcu Özellikleri

21 Aralık burcu yorumu ve 21 Aralık burcu özellikleri 21 Aralık’ta doğan ya da astroloji ile ilgilenen kişilerin ilgisini çekmektedir. Genel olarak maceracı ve özgür kişiler olarak bilinen yay burcu insanlarının belirli spesifik özellikleri 21 Aralık burcu kadını ve 21 Aralık burcu erkeği için de geçerlidir. 21 Aralık burcunun genel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Maceracı: Yay burcu insanları genellikle maceraperest, keşfetmeye açık ve yeni deneyimler arayan kişilerdir. Rutin yaşamlarından sıkılırlar ve sürekli olarak yeni yerler görmek, farklı kültürleri deneyimlemek isterler.

Optimist: Yay burcu insanları genellikle pozitif ve iyimserdir. Hayata olumlu bir bakış açısına sahiptirler ve zorluklarla karşılaştıklarında bile umutlarını kaybetmezler. İnsanları motive edebilme ve moral verme konusunda beceriklidirler.

Özgürlükçü: Özgürlük Yay burcu insanları için çok önemlidir. Kendi fikirlerine, inançlarına ve değerlerine saygı duyulmasını isterler. Bağımsızlık ve kişisel özgürlükleri için mücadele edebilirler.

Cesur: Yay burcu insanları genellikle cesur ve risk almaktan çekinmeyen kişilerdir. Yeni deneyimlere açıktırlar ve karşılarına çıkan fırsatları cesaretle değerlendirirler. Heyecan verici maceralara atılmaktan korkmazlar.

Cömert: Yay burcu insanları cömert ve paylaşımcıdır. Başkalarına yardım etmekten hoşlanır, sevdikleriyle paylaşmayı severler. Cömertlikleri ve misafirperverlikleri ile tanınırlar.

Açık fikirli: Yay burcu insanları genellikle açık fikirli ve hoşgörülüdür. Farklı düşüncelere, kültürlere ve inançlara saygı duyarlar. Yeni bilgileri öğrenmeye ve farklı bakış açılarıyla karşılaşmaya isteklidirler.

İletişim becerisi: Yay burcu insanları sosyal ve iletişim konusunda beceriklidir. Konuşkan ve neşeli bir yapıları vardır. İnsanlarla kolaylıkla iletişim kurabilir, gruplarda liderlik yapabilirler.

21 Aralık Burcu Yükseleni Nedir

21 Aralık tarihinde doğanların burcu, Batı astrolojisine göre Yay burcudur. Yay burcunun yükselen burcunu belirlemek için doğum saatine ihtiyaç vardır. Bu nedenle 21 Aralık burcu yükseleni nedir sorusuna verecek net bir cevap bulunmamaktadır.

21 Aralık’ta Doğan Ünlüler

21 Aralık’ta doğan Türk ünlü ve futbolcu isimler şu isimlerdir:

Alp İpin

Gülçin Hatıhan

Karhan Çantay

İnci Özkasnak

21 Aralık’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcular ise aşağıdaki gibidir:

Jane Kaczmarek

Ray Romano

Julie Delpy

Mark Dickel

Cristian Zeccardo

Tom Sturridge

Ben Chilwell

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