Yüklenici firmanın, teklif verdiği elektrik ve makine kalemlerini fiyatlar yükseldiği için yaptırmadığının araştırılması da talep edilen şikâyette, "Mevcut işin ilgili yönetmeliğinde mukayeseli iş kalemleri ile işin bitmesi mümkün iken hem yükleniciye iş yaptırmayarak kamu zararı oluşturmak kaydı ve hileli tasfiye işlemleri ile projede olan ve teklif cetvelinde yer alan uygulama kalemlerini yaptırtmayarak kamuya ek yük getirerek yaklaşık olarak bugünkü yeni kalem ile 25 milyonluk TL'lik kamu zararı oluşturan; Korkuteli Belediye yetkilileri Başkan Saniye Caran, Fen İşleri Müdürlüğü, Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Meryem Ö. hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve kamu zararının tespit edilmesi" ifadeleri yer aldı.