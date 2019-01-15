Caner Aktan'ın haberine göre İzmit'te yaşayan 57 yaşındaki Nurdan Külcü, 25 yıl boyunca İzmit Belediyesi'nde pedagog olarak çalıştı. Külcü, bir süre önce İzmit merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Şahinler köyünde bulunan ve belediyeye ait olan kültür merkezinde görevlendirildi.

Kültür merkezini düğünler için kiralayanlara kapıyı açan, ayrıca temizlik de yapan Külcü, kadrosuna uygun bir görevde çalışmadığı gerekçesiyle Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Bir süre önce eşini iş kazası nedeniyle kaybeden 2 çocuk annesi Nurdan Külcü, her gün 3 araç değiştirerek işine gidiyor. 15 haneli, 40 nüfuslu köyde yemek yiyebileceği bir lokanta da bulunmuyor.

HAKARET VE TACİZ İDDİASI



İddiaya göre Nurdan Külcü, aynı yerde çalışan B.Ö.'nün hakaret ve tacizine uğradı. Külcü'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan B.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli 2. Aile Mahkemesi tarafından B.Ö.'ye 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Belediye de idari soruşturma başlatıp B.Ö.'nün görev yerini değiştirdi.

"PEDAGOG KÖYDE NE İŞ YAPACAK?"



Habertürk'e konuşan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (TÜM BEL SEN) Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, pedagog kadrosunda görev yapan bir kişinin düğün salonunda görevlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu. Karakuş, şunları söyledi:

"Arkadaşımız pedagog kadrosunu elinde tutmasına rağmen pedagojiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir düğün salonunda görevlendirilmiş. Artık ben bunu trajikomik bir durum olarak görüyorum. Burada kime nasıl pedagoji eğitimi vereceksiniz, faaliyetinizi nasıl sürdüreceksiniz? İzmit kent merkezinden buraya gelmesi için 3 ayrı araç değiştirmesi gerekiyor. Yaklaşık 30 kilometre bir yolculuk yapması gerekiyor. Ben buraya bir sendikacı olarak geldim ve inceleme yapma şansı buldum. Arkadaşımızın hiçbir şekilde yemeğini tedarik edebileceği bir restoran, lokanta bulunmuyor. Bunu bırakın bakkal dahi yok. Aynı zamanda yine kurum çalışanı olan bir erkek personel tarafından burada sözlü şiddete ve hakarete uğradığına yönelik bir şikayet var. Bu şikayet gerekli mercilere aktarıldı."

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