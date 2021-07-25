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Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı açılıyor

Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Herodot Kültür Merkezi’nde 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek

28 Temmuz'da açılacak
HABERTURK.COM

Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı, ülkemizin tanınmış usta ressamlarının ve antikacılarının katılımıyla sanatsever ve antika meraklılarını ağırlayacak Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı'nda 500'ün üzerinde sanatçının eserleri yaklaşık 4 bin m2’lik alanda ziyaretçilerle buluşacak.

Çağla Saydağ Karter

Sanatsever, antika sever ve koleksiyonerler fuarda; katılımcı kurumların oluşturduğu seçki bağlamında resim, heykel, baskı, fotoğraf gibi sanatsal üretimlerin ve antika objelerin yanı sıra yetkin yapıtlardan oluşan koleksiyon seçkileriyle buluşma, sanatsal malzeme ve yayınlara ilişkin faaliyet gösteren saygın birimlerle bir araya gelebilme, farklı başlıkları içeren bir dizi akademik etkinliklerle katılma fırsatı yakalayacak.

Ekonomist, şair ve ressam Çağla Saydağ Karter de eserleriyle Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı'nda yer alacak.

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