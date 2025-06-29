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        Haberler Bilgi Yaşam 29 Haziran bugün Taksim, Şişhane metro ne zaman açılacak, metro neden kapatıldı, Taksim Kabataş füniküler çalışıyor mu?

        29 Haziran bugün Taksim, Şişhane metro ne zaman açılacak, Taksim Kabataş füniküler çalışıyor mu?

        İstanbul'da 29 Haziran Pazar günü bazı metro istasyonlarının kapalı olduğu gözlemlendi. İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Taksim metro geçici olarak kapatıldı. Metro istasyonu veya füniküler hattını kullanmak isteyen vatandaşlar açık güzergahları ve kapalı metro istasyon duraklarını sorguluyor. Peki 29 Haziran bugün Taksim, Şişhane metro ne zaman açılacak, Taksim Kabataş füniküler çalışıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:03
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        İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici kapatıldı. Açıklanan karar doğrultusunda bugün saat 08.00'dan itibaren metro istasyonunun işletmeye kapatılacağı, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edeceği duyuruldu. Peki 29 Haziran bugün Taksim, Şişhane metro ne zaman açılacak, metro neden kapatıldı, Taksim Kabataş füniküler çalışıyor mu?

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        TAKSİM VE ŞİŞHANE METRO İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

        ‘İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPATILDI’

        Metro İstanbul sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları, - M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızın Fulya ve Yıldız istasyonları ile - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araç M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir. M7 hattımızda ise seferlerimiz Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında gerçekleşecektir" denildi.

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        VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valisi Davut Gül ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada bazı marjinal grupların toplanma ve yürüyüş çağrıları yaptığı görülmektedir. Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

        TAKSİM VE ŞİŞHANE METRO İSTASYONU NEDEN KAPALI?

        Trans Onur Haftası kapsamında düzenlenecek Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'na yaya girişleri kapatıldı.

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