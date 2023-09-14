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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 haftadır aranan engelli ölü bulundu

        Balıkesir'de 3 haftadır aranan engelli ölü bulundu

        Balıkesir'de, 21 Ağustosta kaybolan işitme engelli Mehmet Sarıtaş'tan acı haber geldi. Sarıtaş'ın cansız bedeni zeytinlik alanda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:19
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        3 haftadır aranan engelli ölü bulundu
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Mehmet Sarıtaş, 21 Ağustosta kayboldu.

        Jandarma ve AFAD ekiplerinin günlerce yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Sarıtaş için el ilanları bastırılırken, Ayvalık, Bergama, İvrindi ve Havran ilçeleri çevrelerinde de aramalar yapıldı.

        ZEYTİNLİK ALANDA BULUNDU

        Mehmet Sarıtaş'ın cansız bedeni önceki gün bir vatandaş tarafından Kuyucak Mahallesi Arap Deresi mevkisindeki zeytinlik alanda bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sarıtaş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        Sarıtaş'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bahadınlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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