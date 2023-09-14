3 haftadır aranan engelli ölü bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Mehmet Sarıtaş, 21 Ağustosta kayboldu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin günlerce yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Sarıtaş için el ilanları bastırılırken, Ayvalık, Bergama, İvrindi ve Havran ilçeleri çevrelerinde de aramalar yapıldı.

ZEYTİNLİK ALANDA BULUNDU

Mehmet Sarıtaş'ın cansız bedeni önceki gün bir vatandaş tarafından Kuyucak Mahallesi Arap Deresi mevkisindeki zeytinlik alanda bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sarıtaş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Sarıtaş'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bahadınlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.