Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Elazığ Adliyesi'ndeki icra dairelerinde icra takibi yoluyla tahsil edilen paraları zimmetlerine geçiren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, düzenlenen operasyonla icra müdür yardımcıları K.D., M.Ö. ve Z.K., vakıf şoförü A.D. ile memurlar A.M., Ç.T., O.G., S.P. ve S.Y.'yi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.