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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 kişi evde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        3 kişi evde ölü bulundu

        Ankara'da bir aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu. Olay yakınlarının haber alamaması sonucu polis haber vermesinin ardından ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:11
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        3 kişi evde ölü bulundu
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısında bir evde yaşayan A.A. (72), H.A. (70) ve H.A'dan (43) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Savcılıktan alınan izinle eve giren ekipler, 3 kişinin cansız bedenini buldu.

        Yapılan ilk incelemede, hayatını kaybedenlerin doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

        Başkentgaz ekipleri de apartmanda incelemede bulundu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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