3 kişiye 'e-devlet dolandırıcılığından' işlem 0:00 / 0:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-devlet ile ilgili iddiaların ardından yaptığı açıklamada, sistemin hacklenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Sisteme erişilmesi ve verilerin çalınmasının söz konusu olmadığı kaydedilirken "bir dolandırıcılık şebekesinin bazı bireysel kulanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının görüldüğü" belirtildi.

Açıklamada çalışmalar sonucunda 3 kişi hakkında adli işlemlere başlandığı, konunun hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

Kendisinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini bugünkü köşesinde anlatan ve konu hakkındaki iddiaları dile getiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.