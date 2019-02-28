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Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, Türkiye'de doğup büyüyen 3 kız kardeş. Gizem, Yaren ve Lütfiye... En büyükleri 24 yaşındaki Gizem. Yaşları küçük olsa da yaşadıkları ağır. Çünkü vatansızlar. Anneleri Gülcihan, 16 yaşındayken Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etti. Ardından da 4 çocuk dünyaya getirdi. Ancak çocuklardan en büyüğü Halit veremden öldü. 3 kız kardeş ise babalarını hiç tanımadı. Adını bile bilmiyorlar çünkü anneleri kim olduğunu anlatmadı. Zamanla anne Gülcihan, Türkiye vatandaşlığına geçti. Ancak çocuklar vatansız kaldı... Çünkü, 3 kız kardeş doğduklarında anneleri Bulgaristan vatandaşıydı.
VATANDAŞLIK BEKLERKEN...
Çocuklardan en büyüğü Gizem, 14 yaşındayken kimlik sahibi olmak istedi. Annesiyle mahkemeye başvurarak 'Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi' için dava açtı. Ancak istedikleri kimlik ile aldıkları kimlik farklıydı. 3 kardeşten 2'si Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı beklerken Vatansız Kişi Kimlik Belgesi aldı. Kardeşlerden en küçüğü Lütfiye ise reşit olmadığı için yine kimliksiz kaldı.
OKUYAMIYOR, ÇALIŞAMIYORLAR...
3 kız kardeş vatandaşlıkları olmadığı için ise yıllardır hiçbir hizmetten yararlanamıyorlar. Kız kardeşler okuyamıyorlar, çalışamıyorlar, oy kullanamıyorlar ve daha pek çok hizmetten mahrum durumdalar.
“VATANSIZ DEĞİLİM, TÜRKÜM”
HABERTÜRK'e konuşan Gizem Çırakoğlu başından geçenleri şöyle anlattı: “Türkiye'de doğdum büyüdüm. Kimliğimi istiyorum. Hür yaşamak istiyorum. Özgür olmak istiyorum. Ben vatansız değilim. Türküm, Türkiyeliyim. Eğitim almak istiyoruz, okula gitmek istiyoruz kardeşlerimle. Ben şu anda imam nikahlı evliyim. Sigorta yaptıramıyorum, oy kullanamıyorum. Hastaneye gidemiyoruz. Belki verem oldu abim. Onun gibi ölüp gideceğiz, kimse sesimizi duymayacak. Dava sonrası kimliğiniz gelecek dediler. Vatansız kimlik verdiler.”
AVUKAT: ANCAK 5 YIL SONRA VATANDAŞLIK ALABİLİRLER
Anne Gülcihan Çırakoğlu ile 3 kız kardeşin avukatlığını yapan Avukat Zehra Şahin ise sorunun çözümünün mümkün olduğunu ancak sürecin zorlu geçeceğini söylüyor. Şahin, “3 kız kardeşten 2'si Vatansız Kişi Kimlik Belgesi'ni aldılar. Şimdi yapılması gereken şey 5 yıl boyunca iki yılda bir kimliklerini yenilemek suretiyle Türkiye'de ikamet edecekler. Diğer tüm şartları da oluştuğunda 5 yıl sonra vatandaşlık için hak kazanacaklar. Herhangi bir sebeple vatandaşlık kazanılamayabilir. Ama bu durum annelerinin çocukları olduğuna ve sonuçları ne olursa olsun bir takım hakları ve sorumluluklara sahip olduklarının önüne geçemez” diyor.
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